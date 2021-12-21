РИАМО - 21 дек. С начала реализации программы реновации в Москве в 2018 году жители 401 дома получили новые квартиры или находятся в стадии переселения, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Как подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, 66 старых строений в городе были демонтированы по технологии умного сноса. Наибольшее число расселяемых домов расположено на западе столицы.

«В Западном административном округе расселяемых домов насчитывается 75, на востоке и юго-востоке соответственно по 59 и 56. Всего на данный момент новоселье отпраздновали 47,6 тыс. жителей», – добавил Левкин.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда столицы в августе 2017 года. Около 1 млн москвичей предложат переселиться в новое жилье. По программе предусмотрено расселение 5175 домов, для ее реализации были выбраны 534 «стартовые» площадки.