РИАМО – 22 дек. Рождественская благотворительная ярмарка прошла в Государственном социально-гуманитарном университете. Накануне праздников студенты и преподаватели коломенского вуза решили отчасти взять на себя заботы Деда Мороза и порадовать детей с непростыми судьбами, сообщает пресс-служба вуза

«Перед Новым годом мы все верим в чудеса. Но есть на свете люди, которые ждут их с особым трепетом. И в наших силах подарить им праздник. Все собранные средства мы передадим малоимущим семьям и подопечным коломенского дома-интерната», — сказала ректор вуза Жанна Леонова.

Важно, что инициативу университета поддержали не только студенты, но и жители Коломны.

Общими усилиями университету удалось собрать около 100 тысяч рублей, их передадут коломенскому детскому дому-интернату, а также семье с онкобольным ребенком. Почти 30 детей из малоимущих и многодетных семей получат новогодние подарки от «волшебников» благотворительных акций «Стена добра» и «Елка желаний».