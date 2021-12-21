РИАМО - 21 дек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число россиян, заразившихся новым коронавирусным штаммом «омикрон», выросло до 41. Эта мутация отличается высокой скоростью распространения, сообщает kp.ru.

«Всего в России уже 41 пациент с «омикрон». Ситуация под контролем», - сказала Попова.

Ранее во вторник замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко рассказал о 30 случаях заражения «омикроном». Он отметил, что среди них нет тяжелых случаев.

Впервые «омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР. У заболевших отмечается слабость, повышенная утомляемость и высокая температура.