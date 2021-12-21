РИАМО - 21 дек. Новогодние украшения появились на столичных вокзалах и на некоторых станциях МЦК и МЦД. Главным атрибутом праздника стали новогодние ели, которые расположились на вокзальных площадях, в залах ожидания и вестибюлях станций МЦК и МЦД, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Новый московский вокзал Восточный украсили яркими «сказочными» деревьями перед и праздничной елкой возле входа в здание. Рядом с елкой расположились запряженные оленями сани, а стеклянный фасад здания задекорировали разноцветными гирляндами.

На Белорусском, Савеловском и Казанском вокзалах появились стилизованные миниатюрные паровозы, украшенные фонариками.

На станциях МЦК Лужники и Кутузовская установлены украшенные яркими игрушками ели. Фасады и вестибюли станций украшены светищимися гирляндами.

Для новогодних инсталляций на станциях МЦД Опалиха и Славянский бульвар собрали фигурки сказочных оленей и праздничные ели, под которыми лежат коробки с подарками.

Окна станций украсили резными снежинками, а под потолком на нитях разместили елочные игрушки. В вестибюле новой станции МЦД Щукинская на подвесах парят разноцветные шары, а подсвеченные гирляндами стеклянные витражи создают единую праздничную композицию.