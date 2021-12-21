РИАМО - 21 дек. Президент России Владимир Путин уже в 4 раз принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Глава государства подарил 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья гитару и обучающий курс, в рамках акции мальчик также побывал в Академии Игоря Крутого, сообщается на официальном сайте Кремля.

После посещения Академии президент позвонил подростку и поинтересовался его впечатлениями от поездки.

Марк рассказал, что после экскурсии по Академии он поучаствовал в мастер-классе, который провел для него композитор, заслуженный артист России Виктор Зинчук.

Также юноша рассказал президенту о том, как состоялся его первый урок по обучению игры на гитаре.