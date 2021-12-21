РИАМО - 21 дек. Один из лидеров легендарной панк-группы «Король и шут» Андрей Князев представит совершеннолетним читателям в Москве долгожданную вторую часть «Старой книги». Посетить мероприятие можно будет 23 декабря, сообщает пресс-служба «Читай-города».

«Король и шут. Старая книга II. Незавершенные истории» вобрала в себя авторские воспоминания, художественные рассказы, рисунки, письма Михаила Горшенева и даже комиксы, которые стали неотъемлемой частью истории группы и отражают этапы ее становления. Читатель сможет взглянуть на первоисточники любимых песен и узнать, как они создавались. Рукописные тетради отсканированы и опубликованы в оригинальном виде.

По словам самого автора, эта книга дает поклонникам творчества группы окунуться в сказочный мир создания текстов «Короля и шута» - тот мир, который до сих пор наблюдали только сам Андрей Князев и его друг и соавтор Михаил Горшенев.

Презентация пройдет 23 декабря в 18:00 по адресу: метро «Киевская», площадь Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город». Вход свободный. Количество мест ограничено. На мероприятии необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию. Возрастные ограничения: 18+.