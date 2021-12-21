РИАМО - 21 дек. Для успешного развития бизнеса в подмосковных парках должно появляться больше специально оборудованных зон для точек общепита, а еще там важно проводить ярмарки, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Основные требования к размещению объектов в парковых зонах такие же, как и в черте города, но с соблюдением охраны природных зон. Также любые точки торговли должны находиться на твердой поверхности или специальных настилах. Согласно новым правилам, все объекты общественно питания следует иметь подключение к водоснабжению и канализации или иметь свой автономный замкнутый цикл.

«Основные проблемы, которые как мы видим с точки зрения торговли, существуют в парках это, когда торговый объект существует, но не внесен в схему размещения объектов. Мы может подсказать, как это сделать правильно, но незаконных объектов в парках быть не должно», - рассказал Григорьев.

По его словам, также в парках не хватает оборудованных площадок для размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания. Их нужно закладывать наличие при планировке работ по благоустройству и реконструкции парковых зон.

Речь идет о возможности подключения к канализации, водоснабжения и электричеству. Также, по его словам, следует проработать перечень территорий для проведения ярмарок и фестивалей.

В Московской области 274 площадки под проведение ярмарок, но всего 5 из них находятся на территории парков.