РИАМО - 21 дек. Двухэтажный деревянный дом загорелся на Лермонтовском проспекте, 240, строение 10. Были спасены 2 человека, один из них – ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 16:18. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение 2-этажного деревянного частного жилого дома на площади 300 квадратных метров.

Открытое горение удалось ликвидировать к 17:22. В 17:41 - полная ликвидация пожара. Сведений о пострадавших не поступало.