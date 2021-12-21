РИАМО - 21 дек. За 9 месяцев 2021 года столичные парки культуры и отдыха посетили 86 млн человек. Интерес к такому виду досуга растет, сообщила заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.

«В допандемийный год парки культуры и отдыха Москвы посетило 118 млн человек. В пандемию, конечно, мы какое-то время были закрыты. <…> В 2021 году показатели на момент октября - это 86 млн», - рассказала Косинова на первом форуме директоров парков Подмосковья.

По ее словам, в условиях пандемии горожане стремятся проводить время в парках. Тем более, что парки столицы предлагают посетителям насыщенную событийную программу.

«Посещаемость парков культуры и отдыха с 2010 года по 2019 год <…> выросла на 103 млн человек в год», - добавила Косинова.

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