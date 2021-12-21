РИАМО - 21 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до 2024 года, сообщает Газета.ru.

Документ с подписью президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно принятому закону, заморозка накопительной пенсии продлевается на год. Также установлен подход учета на обязательное пенсионное страхование, он идентичен периоду с 2014 по 2023 годы.

Начиная с 2014 года 6% от заработной платы россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам – этот процесс называется заморозкой пенсий.

Ранее граждане могли самостоятельно принять решение о передаче средств на формирование накоплений или в страховую часть.