РИАМО - 21 дек. Вечерние пробки на столичных дорогах оцениваются в максимальные 10 баллов. Автомобилистам стоит подготовиться к длительным затруднениям движения, сообщает столичный Дептранс.

Дежурная смена ЦОДД перенастраивает городские светофоры. Для выезжающих из центра настроят длинный зеленый. Помогают регулировать движения и разбираются с авариями 23 экипажа дорожного патруля.

На то, чтобы выбраться из центра понадобиться на 35-45% больше времени, чем обычно. Стоит Болотная набережная, Большой Устьинский мост, заторы также в районе станций метро «Лубянка», «Китай-город», «Октябрьская» и «Сретенский бульвар».

Тяжелее всего обстановка на Садовом кольце, Московской кольцевой автодороге и Третьем транспортном кольце. Специалисты советуют делать выбор в пользу общественного транспорта.