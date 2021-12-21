РИАМО - 21 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат пенсионных накоплений в 2022 году, сообщает «Вечерняя Москва».

Подписанный документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положениями документа, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года составит 264 месяца.

В 2020 году этот срок составлял 258 месяцев. Отмечается, что период выплаты пенсионных накоплений определяется на основе статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Ранее президент России подписал закон, который предполагает передачу средств от изъятого и реализованного имущества коррупционеров в пенсионный фонд РФ.

Закон подразумевает, что деньги, конфискованные у коррупционеров, а также средства от продажи их изъятого имущества будут поступать в бюджет Пенсионного фонда России.