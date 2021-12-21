РИАМО - 21 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба Федерального агентства новостей.

После вступления в силу этого документа, полицейские смогут проникать в жилые дома, на земельные участки и территории для задержания преступников.

Также у сотрудников полиции появилось право проводить оцепление территории для поимки нарушителей закона. Кроме того, правоохранители смогут вскрывать машины, чтобы спасать в них людей.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении.