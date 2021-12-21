РИАМО - 21 дек. Наставница социального реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Мария Третьякова представит столичной публике свою книгу «Леди VS Пацанка». Презентация пройдет 22 декабря в ТРЦ «Европейский», сообщает пресс-служба «Читай-города».

«Леди VS Пацанка» – книга, которая поможет читательницам совершить трансформацию и стать лучшей версией себя. Автор не учит тому, как стать хорошей девочкой, а помогает найти и принять себя, потому что леди — это состояние души.

Читательницы научатся закреплять благоприятное первое впечатление, выстраивать отношения с окружающими, красиво говорить и точно доносить свою мысль до собеседника. Книга также научит, как добиться своих целей, управлять эмоциями, избавиться от обид, найти путь к счастью.

Стильные иллюстрации, четкая разбивка по темам, понятно поданный материал — все это поможет сделать работу над собой приятным времяпрепровождением.

Презентация книги «Леди VS Пацанка» состоится 22 декабря в 19:00 по адресу: метро «Киевская», площадь Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город». Вход свободный. Количество мест ограничено. На мероприятии необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.