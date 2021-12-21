РИАМО - 21 дек. Телеведущая, тележурналист, преподаватель и общественный деятель Арина Шарапова представит свою новую книгу «Страна чудес Коктебель» в Москве 24 декабря, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Книга добрых сказок «Страна чудес Коктебель» проведет маленьких читателей по волшебным местам Коктебеля в сопровождении обаятельных героев – братьев Степана и Алексея, которые каждое лето приезжают на каникулы к бабушке, а также их друзей: любознательной овчарки Альмы, храброго крабика Крестика и двух черных котов Топа и Баксика.

Вместе с героями книги дети и их родители отправятся в захватывающее путешествие по достопримечательным местам Крыма и узнают о его главных «сокровищах»: вулкане Карадаг, Тихой бухте, тайнах Мертвого города. Книга расширит кругозор малыша, пробудит в нем интерес к путешествиям и, может быть, заставит его повторить книжное приключение в будущем.

Презентация состоится 24 декабря в 19:00 по адресу: метро «Киевская», площадь Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город». Вход свободный. Количество мест ограничено. На мероприятии необходимо иметь маску и соблюдать социальную дистанцию.