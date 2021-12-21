РИАМО - 21 дек. В столице и Подмосковье с понедельника наблюдаются морозы. Зима 2021 года отличается от предыдущих и по снежности и по температурам. Тенденция распространится и на новогоднюю ночь, температура составит минус 15-10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Последние 5 новогодних ночей в Москве и области были теплыми от минус 5 до 0 градусов. Предстоящий праздник будет холодным, днем 1 января ожидается минус 12-7 градусов.

Морозы в последний раз на праздники были в конце 2015 – начале 2016 года. Тогда 1 января столбики термометров опустились до минус 15,5 градуса. Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Сугробы не растают, а напротив немного прибавят в высоте. Вероятно, небольшой снег будет кружить в воздухе и в последний день года.

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