РИАМО - 21 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил реализацию федерального проекта «Клиентоцентричность» на совещании под руководством вице-премьера РФ – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья во «ВКонтакте».

В основе клиентоцентричности находится тезис, озвученный в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию: в центре работы власти всегда должен находиться человек.

«Цифровизация является важным инструментом клиентоцентричности. Она уникальна тем, что эффект получают все участники процесса. Гражданин – изменение подходов со стороны государства, другой уровень комфорта, а в определенных случаях — и полную незаметность государства при получении услуги. А государство отказывается от бумажных документов, упрощая процедуру получения услуги и снижая трудозатраты на ее оказание», — сказал Григоренко.

Московская область вошла в пилотный проект клиентоцентричного государства. В области с 2017 года активно занимаются цифровизацией сервисов и услуг. Одним из важных принципов является приоритет цифры над очными посещениями. Сейчас записаться в детский сад, школу и к врачу, а также получить лицензию для бизнеса можно не выходя из дома. Внедряется проактивность предоставления услуг. Например, в 2021 году многодетные семьи получили выплаты на школьников автоматически, без заявлений.

«Нам доверено руководить Московской областью президентом, жителями. Заручиться доверием, вниманием на каждой территории региона – весьма непростая задача. Поэтому у нас есть один из принципов, который мы сформулировали еще в 2013 году и назвали «Житель всегда прав». При клиентоцентричности роль чиновника уходит на второй план. А на первый - удобные, быстрые, эффективные процессы», — подчеркнул Воробьев.

В роддомах Подмосковья при выписке матери получают свидетельство о рождении своих детей, полис ОМС, СНИЛС, ИНН — всего 13 документов. Для властей важно делать услуги для жителей комплексными.

Среди других принципов – минимум документов от заявителя, областная связь и перезагрузка работы МФЦ. Они в перспективе должны стать единым окном, где можно будет очно получить все государственные и муниципальные услуги.