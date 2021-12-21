РИАМО - 21 дек. В Московской области врачи могут получить земельные участки в безвозмездное пользование. С начала июля 2021 года участки получили более 180 врачей региона, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, около 2,1 тыс. врачей изъявили желание воспользоваться этой мерой поддержки. Медики подали 280 заявлений, по ним уже предоставили или подбирают земельные участки.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, с начала июля 2021 года в 25 муниципалитетах региона земельные участки получил 181 врач. Сейчас в работе еще 97 заявок от медиков.

«Благодаря данной мере, мы рассчитываем привлечь в отдаленные территории региона новые медицинские кадры, а также поддержать уже работающих специалистов. Наибольшее количество участков получили врачи городских округов Воскресенск, Бронницы, Дмитровский, Луховицы, Можайский, Зарайск и Шатура», – добавила Стригункова.

Участки, которые переходят к врачам в безвозмездное пользование, имеют транспортную доступность. На них возможно подключение к электросетям, а также вхождение в программу соцгазификации.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила администрации муниципалитетов Подмосковья, которые наиболее активно предоставляют медикам земельные участки. В Воскресенском городском округе землю получили 28 врачей, в городском округе Павловский Посад – 19, в Бронницах и Дмитровском округе – по 15, в Луховицах и Можайском округе – 9, Зарайске и Шатуре – 8, а в Орехово-Зуевском – 7.

В Сергиево-Посадском округе и Серпухове земельные участки получили 6 медиков, в Богородском округе, Домодедове и Егорьевске – 5 медиков, а в Лотошине, Серебряных Прудах, Ступине, Пушкинском и Рузском – 4 врачей.

Получить земельные участки могут врачи, основное место которых – это областное учреждение здравоохранения. При этом они должны иметь стаж не менее 3 лет по одному из 36 видов специальностей в 31 подмосковном муниципалитете.

Медики могут использовать полученные земли для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на срок до 6 лет. Аренду или земельный налог при этом платить не требуется. Через 5 лет при условии строительства дома земельный участок можно бесплатно оформить в собственность.