РИАМО - 21 дек. Более 100 бригад в Московской области начинают работать в круглосуточном режиме в преддверии новогодних праздников, «Мособлгаз» уже перешел на работу в режиме повышенной готовности, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В праздничные дни большинство жителей старается выбраться за город, находятся дома в кругу семьи, и это безусловно накладывает дополнительную нагрузку на газоиспользующее оборудование, что увеличивает вероятность нештатных ситуаций», - рассказал Баранов.

Он добавил, что в таких случаях «Мособлгаз» переходит в режим повышенной готовности. 100 бригад работают в круглосуточном режиме, обеспечиваются дополнительные ресурсы дежурства на дому. Мобилизуется более 200 единиц аварийной техники.

«Погода скорректировала наши планы. Из-за низких температур мы приняли решение, и с сегодняшнего дня «Мособлгаз» уже перешел в режим повышенной готовности», - добавил генеральный директор.