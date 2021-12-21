РИАМО - 21 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ по гарантиям безопасности, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ президент подчеркнул, что Россию не устроит попытка Запада «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности.

Недавно Россия направила в США и страны НАТО предложение подписать документы с прописанными гарантиями безопасности в Европе. Документы предлагают ликвидировать инфраструктуру ядерного вооружения вне своей территории, а также не предпринимать действия, которые могут затрагивать безопасность других стран.

По словам Путина, Запад должен понять, что России некуда отступать из-за планов США на Украине.

Ранее Путин заявлял, что России нужны долгосрочные юридические гарантии безопасности.