РИАМО - 21 дек. В Подмосковье за 5 месяцев построили 650 километров газопровода, это рекордный показатель, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«По сути, за 5 месяцев 650 километров газопровода – это абсолютный рекорд и для Московской области, и вообще таких темпов строительства по стране никогда не было», - рассказал Баранов.

В Подмосковье действуют 2 программы газификации. По губернаторской программе газификации совместно с «Газпромом» будут подключены к газу 86 тыс. граждан до 2030 года.

В регионе также действует социальная газификация. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку газового оборудования.