РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 дек. В новогодние праздники регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД в Щелкове будет работать по измененному графику, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

В период новогодних и рождественских праздников прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции будет осуществляться по следующему графику: 31 декабря - с 09:00 до 15:00, 4, 5, 6 и 8 января - с 09:00 до 18:00. 7 января прием проводиться не будет.

Прием населения осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний.