РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Спортсменка из Подольска Маргарита Куприянова–Юлина вошла в 15 лучших на Зимнем ультра-трейл марафоне Mad Fox Ultra Lost Legacy, сообщает администрация округа.

С 18 по 19 декабря в Переславле–Залесском прошел популярный Зимний ультра-трейл марафон Mad Fox Ultra Lost Legacy. Померяться силами в беге по пересеченной местности собралось более 2500 участников со всего мира.

Участники преодолели снежные заносы, подъемы в гору, болотистую местность. Организаторы предложили дистанции 10, 20, 40, 91 и 160 километров. Куприянова–Юлина приняла участие в забеге на 91 километр. Всего на эту дистанцию заявили около 500 человек, из которых 66 – женщины. До финиша добрались только 26 участниц.

Куприянова–Юлина, преодолев все сложности и препятствия беспрецедентно сложной дистанции, стала 13-ой с результатом 13 часов 31 минута.

Власти округа поздравили спортсменку с результатом и пожелали новых побед.