РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Первый офис Сбербанка нового поколения открыли на улице 40 лет Победы в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии приняли участие управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Александр Ченцов и глава округа Сергей Юров. Балашихинский филиал многофункционального офиса СБЕРа стал первым в восточном Подмосковье, открывшимся в этом году. Такой формат дает возможность жителям использовать все услуги компании в одном помещении. В отделении представлен полный спектр банковских услуг для физлиц: вклады, карты, денежные переводы, кредитование, обмен валюты. В зоне самообслуживания установлены современные банкоматы нового поколения. Они оснащены расширенным функционалом – например, распознают голос клиента и понимают его предпочтения.

«Очень приятно, что такая востребованная компания, которая идет в ногу со временем и предлагает новые форматы, теперь есть в Балашихе. Сегодня Сбербанк - не только финансовая платформа, это огромное количество продуктов, которые могут получить наши жители. Это и доставка продуктов, товаров, сюда можно прийти проконсультироваться со специалистами по банковским услугам», - сказал Юров.

Он выразил уверенность, что этот офис будет пользоваться спросом.

В обновленном офисе в специально оборудованных зонах можно протестировать умные устройства от SberDevices, подключить сервисы экосистемы СБЕРа, а также подключиться к мобильному оператору, зарядить телефон, отправить посылку или получить заказ из «СберМегаМаркета» или другого интернет-магазина через пункт выдачи заказов «СберЛогистики».

По словам Ченцова, их цель - изменить представление об уровне клиентского сервиса и организовать максимально удобный доступ как к классическому банкингу, так и сервисам нашей экосистемы. В новом офисе клиенты смогут решить не только традиционные банковские вопросы, но и протестировать гаджеты от Сбера и мировых компаний-партнеров в демозоне.

«У нас абсолютно безбарьерные решения и наш клиент может получить услугу в любой точке филиала: рядом с клиентским менеджером, на диване сидя или смотря тв-трансляцию на наших сбер-дивайсах. Именно этим многофункциональный офис отличается от стандартного», - подчеркнул Ченцов.

Такие современные офисы на территории восточного Подмосковья в этом году откроют еще в двух городах - в Люберцах и Гжели. В 2022 году СБЕР планирует перевести все офисы на новый формат работы.