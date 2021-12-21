РИАМО - 21 дек. Перед тем, как газифицировать населенный пункт или подвести газ к домам, сотрудники «Мособлгаза» занимаются проверкой систем, сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

«Прежде чем проектировать подключение новых потребителей, мы делаем гидравлический расчет. Он показывает, нужно ли нам увеличивать диаметр трубы для того, чтобы подключать новых потребителей, либо нужно поменять настройки нашего оборудования», - рассказал Баранов.

Он добавил, что если появляется малейшая угроза бесперебойной работе газоснабжения действующих абонентов, то принимаются технические решения.

«У нас есть понятие минимального давления в тупиковой точке. Мы мониторим это давление и как только видим, что оно начинает приближаться к минимальному нормативу в этом году, то в следующим - принимаем меры, чтобы сделать обратно запас и у нас не было нареканий от жителей», - дополнил генеральный директор.

Ранее тысячным населенным пунктом, который был догазифицирован по программе президента РФ «Социальная газификация», стало село Глубокое.