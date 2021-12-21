РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. В городском округе Мытищи прошел еженедельный брифинг по социальной газификации, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Социальная газификация – президентский проект, который реализуется в Московской области. В Мытищах в программу вошли 86 населенных пунктов, где проживают более 8 тыс. человек.

«На сегодняшний день полностью работа выполнена в 23 населенных пунктах, идут работы в 9 еще дополнительно. По округу мы идем в четком соответствии с графиком», - сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что в данное время ведутся работы в более, чем 100 населенных пунктах Московской области.

«Мы стартовали с президентским проектом в июне и до конца следующего года мы должны полностью догазифицировать почти 3 000 населенных пунктов. Сегодня мы пустили газ в дома 1000-м юбилейном пункте в селе Глубокое в Серебряных прудах. Уже пускаем газ в 13 000 домовладений, осталось 1000 домовладений, которые мы до конца текущего года завершим», - уточнил Баранов.

На мероприятии обсудили промежуточные итоги проделанной работы в рамках соцгазификации и ответили на вопросы жителей.