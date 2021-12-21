РИАМО - 21 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил снижение госпитализации коронавирусных пациентов. По его словам, сейчас в городе спокойная эпидситуация, сообщает Федеральное агентство новостей.

Число пациентов, зараженных коронавирусом, снижается каждую неделю.

«Ситуация в Москве с коронавирусом спокойная. Мы фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети», — сказал Собянин.

По словам столичного градоначальника, сейчас в городе более 40% больничных коек для коронавирусных больных находится в резерве.

Ранее он говорил, что большинство пациентов, которые попали в больницу, занимались самолечением.