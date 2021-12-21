РИАМО - 21 дек. Компания Hasttings провела исследование и выяснила, что во время новогодних праздников в весе набирает каждый третий житель в России. В опросе приняли участие 1017 человек в возрасте старше 18 лет, сообщает пресс-служба компании.

33% опрошенных рассказали, что их вес во время новогодних праздников меняется в большую сторону. Из этого числа большинство опрошенных (37%) признались, что набирают 1-3 кг. 28% ответили, что прибавляют в весе, но несущественно (менее 1 кг), 18% сообщили, что становятся тяжелее на 3-5 кг, а более 5 кг «наедает» 17% любителей новогодних застолий.

При этом среди всех опрошенных никогда не меняются в весе из-за Нового года 23%, а 44% - вообще не считают нужным портить себе выходные и следить за весом.

Для «расставания» с лишними килограммами, набранными в праздники, 20% респондентам потребуется лишь первая рабочая неделя, 12% легко похудеют за пару недель, 15% придут в форму примерно за месяц. Ну а для 19% набранные за каникулы килограммы станут большой проблемой, потому что, чтобы избавиться от них, им потребуется практически весь следующий год. Вместе с тем 34% опрошенных ответили, что вообще не будут беспокоиться о похудении после Нового года.

Большинство россиян (67%) верят, что не пополнеют после новогодних праздников, поэтому ничего особенного предпринимать не планируют. Среди тех, кто озабочен вопросом, как не набрать лишние килограммы, 26% планируют сократить количество застолий с друзьями, коллегами и даже родственниками. 16% сообщили, что снизят калорийность новогоднего ужина и не станут доедать запасы, оставшиеся от праздничного стола, в течение следующих дней после Нового года.

Чуть больше (17%) респондентов откажутся от алкоголя. Примечательно, что 29% планируют в праздничные дни заниматься спортом, как обычно, чтобы сохранить свой график тренировок, а 12% - собираются «попотеть» даже сильнее, чем обычно.

На вопрос, является ли Новый год мотивом для приведения себя в форму, положительно ответили 19%. Из них в новый год, как в новую жизнь - в хорошей форме, - планируют отправиться 13% опрошенных. Любопытно, что новогодний корпоратив мотивирует к приведению себя в форму целых 6% респондентов.

Но для 45% респондентов Новый год не является стимулом. 23% из них считают, что и так хороши в любом весе, 9% постоянно находятся в состоянии «я худею» вне зависимости от праздников, а 13% ответили, что поддерживают себя в хорошей форме круглый год. Для 36% мотивом для похудения является не сам Новый год, а последствия праздников.

Причина исследования

«Отправной точкой для исследования послужило то, что ежегодно на протяжении последних 5 лет компания Hasttings наблюдает увеличение спроса в сегменте спортивного оборудования свыше 25% в предновогодний период. Нам захотелось узнать, что, помимо желания сделать хороший подарок и распространенных в индустрии скидок, обуславливает такой значительный прирост», — рассказал генеральный директор Hasttings Дмитрий Ворончихин.

По его словам, эксперты в области здорового образа жизни и спорта сходятся во мнении, что продолжительные новогодние праздники являются стрессом для организма и негативно сказываются на физической форме людей.

«Восстановить ее заново бывает довольно сложно. При этом подчеркну, что в праздничные дни особенно важно рационально оценивать свое физическое состояние и помнить, что активные занятия спортом после обильных застолий могут привести к непредсказуемым (печальным) последствиям. Рекомендуем умеренность во всем. Будьте здоровы!» — отметил он.

Hasttings - эксперт в области здорового образа жизни и надежный поставщик спортивного оборудования на российский рынок с 2010 года.