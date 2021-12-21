РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 дек. Глава Домодедова Михаил Ежокин выразил благодарность первым сотрудникам администрации округа за труд, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Ежокин встретился с ветеранами администрации в преддверии Нового года.

«Именно вы во главе с Леонидом Павловичем Ковалевским (председатель совета депутатов Домодедова - ред.) заложили крепкий фундамент работы нашего органа муниципальной власти, создали уникальный «домодедовский» стиль. Благодарю за поддержку и ту колоссальную работу, которая была проведена в нашем округе», - сказал Ежокин.