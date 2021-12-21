РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Два спортсмена из Подольска победили в областном первенстве по тяжелой атлетике в Орехово-Зуеве, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В Орехово-Зуеве с 17 по 19 декабря состоялось первенство Московской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек от 13 до 15 лет. В них приняли участие спортсмены спортшколы олимпийского резерва «Пахра» Подольска.

Так, воспитанники тренера Владислава Малыгина Варвара Иночкина (весовая категория до 55 кг, сумма в двоеборье 140 кг) и Ростислав Рубан (весовая категория 81 кг, сумма в двоеборье 178 кг) завоевали 1 место, показав отличный результат на соревнованиях.

Спортсменов и тренера поздравили с заслуженными победами и пожелали дальнейших успехов.