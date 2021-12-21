РИАМО - 21 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что надеется на спокойную эпидемическую обстановку без всплесков заболеваемости коронавирусом на территории города в период новогодних праздников, сообщает РИА Новости.

Мэр уточнил, что на протяжении всех новогодних каникул власти столицы будут следить за эпидемической ситуацией.

«Будем надеяться, что Новый год пройдет спокойно. Тем не менее, у нас по-прежнему действуют ограничения, санитарные требования, ограничения, связанные с QR-кодами для прохода в театры, музеи, культурно-массовые, зрелищные мероприятия», - подчеркнул столичный градоначальник.

Собянин отметил, что в новогодние праздники в Москве будут принимать оперативные решения, которые будут необходимы, исходя из ситуации.