РИАМО - 21 дек. Вопросы создания и обеспечения безопасных условий труда обсудили на 25-й Международной специализированной выставке и деловом форуме «Безопасность и охрана труда - 2021» (БИОТ-2021), проходивших с 7 по 10 декабря в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, сообщают организаторы мероприятия.

Организаторами БИОТ-2021 выступили министерство труда и социальной защиты РФ и ассоциация «СИЗ».

Традиционная аудитория мероприятия – специалисты и профессионалы в области безопасности и охраны труда, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, члены международных делегаций, ученые, разработчики, производители, потребители средств индивидуальной защиты (СИЗ), эксперты в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

В этом году БИОТ посетили представители Минтруда, Минпромторга, Минздрава, МЧС, Роструда, Росаккредитации, Фонда социального страхования РФ и Пенсионного фонда РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Федерации независимых профсоюзов России.

Приоритеты

В деловую программу БИОТ вошли самые насущные вопросы отрасли. Стратегическим партнером деловой программы выступила компания «Русал». На пленарной дискуссии участники обсудили грядущие изменения в российском законодательстве, регулирующем отношения работников и работодателей в сфере охраны труда.

В начале сессии с видеоприветствием к участникам и гостям обратилась заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Правительство уделяет приоритетное внимание вопросам сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности», – сказала вице-премьер.

Она также отметила вклад ассоциации «СИЗ» в этой области.

«Именно членские организации ассоциации «СИЗ» в кратчайшие сроки в период пандемии смогли многократно нарастить производство необходимых средств индивидуальной защиты для защиты медиков и населения», - добавила Голикова.

В помощь работодателям

Выступая на пленарной сессии, глава Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков заявил, что Роструд уделяет особое внимание профилактической работе среди работодателей, помогая им избежать нарушений. По его словам, одним из инструментов помощи предприятиям стал действующий на сайте «Онлайнинспекция.рф» сервис «Электронный инспектор», который фактически является симулятором проверки для работодателей. С его помощью они могут самостоятельно проверить свой бизнес на предмет возможных нарушений, в том числе условий охраны труда.

«С начала работы сервиса было осуществлено 970 тыс. самопроверок. Устранив выявленные системой нарушения, работодатели смогли оградить себя от штрафов на сумму более 18 млрд рублей», – сказал глава Роструда.

Среди других тем деловой программы БИОТ-2021 были: единые типовые нормы выдачи СИЗ, цифровизация систем промышленной безопасности, внедрение стандартов ESG в отрасль, микротравмы, мембранные материалы в СИЗ, концепция Vizion Zero, тренды развития культуры безопасности и так далее.

Насыщенная программа

Особое внимание в рамках деловой программы было уделено единым типовым нормам (ЕТН). Владимир Котов, президент ассоциации «СИЗ» – организатора выставки БИОТ и непосредственного участника разработки ЕТН, комментируя тему, отметил, что внедрение единых типовых норм свидетельствует о переходе от списочного подхода к риск-ориентированному.

«Раньше во всех типовых отраслевых нормах было более 2 тыс. поименованных профессий, сейчас упоминается 5357 профессий – это только профессии, к которым подобран базовый набор СИЗ. По этим цифрам видно, что работа проделана колоссальная», - сказал Котов.

Всего в рамках БИОТ-2021 состоялось более 100 различных мероприятий: онлайн-конференции по разным отраслям промышленности, семинары, круглые столы, форсайт- и питчинг-сессии, конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов, всероссийская олимпиада для специалистов по охране труда, чемпионат для студентов и выпускников по специальности «Охрана труда» BIOTON, творческий конкурс BIOT ART и всероссийские соревнования по спасению. В них приняли участи более 50 тыс. специалистов и экспертов в областях создания и обеспечения безопасных условий труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности.

Демонстрация инноваций

«Безопасность и охрана труда» - не только деловой форум, но и крупнейшая в России и Восточной Европе выставка в области безопасности труда и производства средств индивидуальной защиты. Основу экспозиции БИОТ-2021 составили тематические аллеи и салоны: аллея обувных материалов и оборудования, аллея прессы, аллея работы на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП), салон технологий и оборудования для легкой промышленности. Свою продукцию на них представили 284 российских и зарубежных экспонента из 13 стран, общая площадь экспозиции составила 15 тыс. кв. м.

В этом году партнером аллеи работы на высоте и в ОЗП стал центр профессиональной подготовки «Полати». Специалисты учебного центра возвели на аллее учебный полигон из строительных лесов, на котором были продемонстрированы профессиональные навыки по безопасным методам и приемам работ на высоте, спасению, эвакуации, оказанию первой помощи, а также проведена демонстрация СИЗ в реальных условиях.

В рамках выставочной программы БИОТ-2021 в этом году можно было посмотреть инновационные разработки флагманов отрасли - компаний «Зелинский Групп», Dräger, «СоюзСпецОдежда», «Энергоконтракт», «Техноавиа», Uvex, «Респираторный комплекс», EcoStandard group и других.

Мероприятие прошло в формате Covid Free c соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора и московского правительства, действующих с целью нераспространения коронавирусной инфекции. Мероприятие привлекло 16 378 офлайн-участников из 25 стран мира.