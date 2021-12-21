РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В Подольске сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета провели акцию «Безопасные каникулы» и рассказали школьникам, как правильно пользоваться пиротехникой, сообщает пресс-служба полиции.

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членом Общественного совета при УМВД Юрием Ядыкиным и представителем пожарно-спасательной части провели профилактическое мероприятие для школьников в преддверии новогодних каникул.

Сотрудники полиции рассказали школьникам о видах правонарушений и преступлений, а также об административной и уголовной ответственности. Ядыкин напомнил, что необходимо соблюдать правила личной и общественной безопасности, особенно в местах массового скопления граждан. Всегда сообщать родителям свое местонахождение и не находиться на улице в ночное время без сопровождения взрослых.

В завершение мероприятия учащимся показали разновидности пиротехнических изделий и подробно рассказали о технике безопасности, которую необходимо соблюдать при их использовании.

Спикеры поздравили ребят с наступающими праздниками и пожелали успешного окончания учебного процесса и безопасных каникул.