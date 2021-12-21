РИАМО - 21 дек. Парки Подмосковья должны иметь официальные паблики в соцсетях для взаимодействия с жителями и учета их пожеланий, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Для наших парков самое главное - это посетители. Важно проинформировать жителей. Важно, чтобы парки имели свои странички во «ВКонтакте» и Instagram», - сказала Звягина на форуме «Парки Подмосковья».

Она отметила, что, помимо информирования жителей, это еще инструмент обратной связи, где можно отвечать на обращения жителей, проводить опросы.

«Также удобны чаты и Telegram-боты, там можно сообщать о новых велодорожках, лыжне, проводимых мероприятиях. Удобны QR-коды, с помощью которых можно узнать всю информацию о парке», - уточнила Звягина.