РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с общественниками провели антитеррористические учения в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские УМВД России по Подольску совместно с начальником управления по обеспечению общественной безопасности администрации городского округа Андреем Крючковым, представителями торговых объектов округа и сотрудниками Росгвардии провели антитеррористические учения на территории одного из рынков.

Представители власти рассказали, что в период рождественских каникул нужно быть максимально бдительными. Проходимость торговых центров, елочных базаров, рынков и домов культуры нарастает, поэтому нужно вспомнить правила антитеррористической защищенности.

Участникам мероприятия на примере показали действия сотрудников торговых объектов и правоохранительных органов при обнаружении подозрительных предметов.

Участники поблагодарили организаторов за полезную информацию и практический опыт, а также пожелали безопасного нового года.