РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. В Королеве столкнулись два автобуса и маршрутка, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.
В Королеве во вторник в первой половине дня на улице Пионерской столкнулись два автобуса и маршрутка.
«Причиной ДТП стали плохие погодные условия. Во время происшествия никто не пострадал», - сказал Адамов.
В отделе ГИБДД предупреждают о том, что водителям нужно быть внимательнее на дорогах, особенно в зимний период, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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