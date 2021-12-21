РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. В Королеве столкнулись два автобуса и маршрутка, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В Королеве во вторник в первой половине дня на улице Пионерской столкнулись два автобуса и маршрутка.

«Причиной ДТП стали плохие погодные условия. Во время происшествия никто не пострадал», - сказал Адамов.

В отделе ГИБДД предупреждают о том, что водителям нужно быть внимательнее на дорогах, особенно в зимний период, соблюдать скоростной режим и дистанцию.