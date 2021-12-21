РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 дек. На официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте» опубликовали график работы МФЦ в новогодние праздники.

30 декабря все МФЦ работают только на выдачу результатов и комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка».

С 1 по 3, а также с 7 по 8 января в МФЦ выходные дни. С 4 по 6 января все МФЦ будут оказывать комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка».

9 января – рабочий день у всех МФЦ.

Контакт-центр МФЦ будет работать 30 декабря с 8:00 до 20:00.

31 декабря – по услугам «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка» звонки будут принимать дежурные МФЦ на ул. Советская, 19 и ул. Ильюшина, стр. 2А.

С 1 по 3, а также с 7 по 8 января у контакт-центра МФЦ выходные дни. С 4 по 6 января по услугам «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка» принимают звонки дежурные МФЦ

9 января – рабочий день.