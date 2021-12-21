РИАМО - 21 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 63 млн рублей на реализацию проекта практико-ориентированного обучения студентов и ординаторов медицинских вузов «Школа профессионального роста». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В следующем году гранты получат три института - Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Проект в столице реализуется уже три года. Он предназначен для студентов, которые учатся на 6 курсе. Также он предназначен для ординаторов 2-го года обучения.

Среди шестикурсников в проекте могут участвовать студенты, которые обучаются по специальностям «участковый терапевт» и «участковый педиатр».

Среди ординаторов могут участвовать в проекте те, кто обучается по направлениям «педиатрия», «терапия», «общая врачебная практика», «оториноларингология» и другие.

Во время проекта студенты смогут пройти углубленный курс профильных предметов. Во время участия в проекте студентам будут выплачивать стипендию – 25 тыс. рублей.