РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 дек. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 10 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 421 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 811 случаев коронавируса.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 628 162 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 11 594 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 568 482 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт.