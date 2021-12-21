РИАМО - 21 дек. Днем во вторник на дорогах Москвы образовались пробки в 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наибольшие заторы образовались на Москворецкой набережной, Чистопрудном бульваре и Садовой-Черногрязской улице на подъезде к станции метро «Красные ворота». Также пробки образовались на пересечении улицы Красная Пресня и улицы 1905 года.

Затрудено движение на Беговой улице при движении в сторону Савеловского вокзала. Также пробки образовались возле станций метро «Таганская» и «Сокол».

В Дептрансе Москвы отметили, что автомобильное движение замедлилось из-за роста предпраздничных поездок в торговые центры, а также из-за проведения строительных работ. Личные авто движутся со средней скоростью 24 км/ч, автобусы – со скоростью 28 км/ч.

Дорожные работы в городе проходят на МКАД, проспекте Мира, ТТК и Волгоградском проспекте. Снижение нагрузки на дорожно-транспортную сеть города ожидается после 20 часов.