РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В Подольске планируют приступить к реконструкции Центрального рынка в I квартале 2022 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Поручение о реконструкции Центрального рынка на улице Комсомольской в Подольске дал губернатор региона Андрей Воробьев. ООО «Центральный» провел проектно-изыскательские работы по обследованию конструктива здания и определению несущей способности грунтов.

По результатам обследования была разработана проектная документация на ремонтные работы, которая предполагает укрепление отдельных конструкций, перепланировочные и ремонтные работы внутри здания, замену кровли, витражей, ремонт фасадов и балконов, пандусов, а также работы по благоустройству.

В результате реконструкции появится новый, усовершенствованный объект, укомплектованный современным оборудованием с прогрессивными технологическими решениями по организации торговли. Планируемое начало работ – I квартал 2022 года, окончание работ – III квартал 2022 года. Предполагаемые инвестиции – 250 млн рублей, в рамках реконструкции Центрального рынка будет создано 210 новых рабочих мест.

По словам директора ООО «Центральный» Алексея Шушукина, на период выполнения работ предполагается полное закрытие Центрального рынка.

Для снятия социального напряжения, сохранения рабочих мест и рыночной торговли на территории микрорайона Кузнечики ведется строительство сельскохозяйственного рынка в рамках соглашения между правительством Московской области и ООО «Центральный».