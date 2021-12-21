РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Сельскохозяйственный рынок в подольском микрорайоне Кузнечики планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2022 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Будущий рынок в Кузнечиках располагается на земельном участке площадью 4,8 гектара и состоит из 5 торговых павильонов площадью 1 200 кв. метров каждый. На территории будет создано более 400 парковочных мест.

В процессе строительства выполнены съезды с улиц Кирова, Академика Доллежаля, Генерала Варенникова, организован проход от жилых домов микрорайона Кузнечики на остановочный пункт по улице Кирова.

Также будут обустроены проходы из микрорайона Кузнечики к рынку от Аллеи Героев с благоустройством прилегающей территории.

Предполагаемый ввод объекта намечен на II квартал 2022 года, планируемые инвестиции составят 620 млн рублей. Благодаря появлению рынка будет создано 560 новых рабочих мест.