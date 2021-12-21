РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Накануне Нового года люберецким медикам подарили 62 килограмма гранатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Фрукты подарили по инициативе главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Ружицкого и председателя совета депутатов Сергея Антонова. Гранаты вручили руководитель исполкома местного отделения партии Георгий Николаев и член фракции в совете депутатов Дмитрий Крестинин.

«Партийцы в самых разных уголках страны участвуют в поздравительной акции, адресованной медицинским работникам. В это время, когда большинство из нас заняты приятными праздничными хлопотами, врачи и медсестры находятся на боевом посту и подолгу не бывают дома. Мы постарались подарить праздничное настроение этим самоотверженным людям», - сказал Николаев.

Как сказал заведующий инфекционным стационаром Музаффар Закиров, на лечении в ковидном госпитале, расположенном в ФОКе на улице 8 Марта, сегодня находятся 163 пациента. Постоянная загруженность отделения около 75-80%. Подаренные фрукты распределили между медицинскими сотрудниками госпиталя.

«В госпитале трудится 127 медсестер и медбратьев, команда врачей насчитывает 141 специалиста. У нас действительно очень сильная, профессиональная команда медиков. В четвертую волну пандемии стационар был заново открыт 1 июля 2021 года. В предыдущий пик заболеваемости, третью волну, хватало мощности ковидного стационара в Краскове. Наиболее тяжелым выдался для врачей октябрь текущего года – были заняты все 189 коек стационара, приходилось обустраивать дополнительные места для поступающих на лечение больных», - добавил Закиров.

По словам заведующего, по статистике в госпитале проходят лечение 480 пациентов в месяц, в октябре их было 662.