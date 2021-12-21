РИАМО - 21 дек. В Санкт-Петербурге планируют использовать приложение «Парковки России» для парковки на улицах города. Это будет удобно для автомобилистов, так как у них не будет необходимости использовать несколько разных приложений, сообщил РИАМО ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

С 28 декабря в Санкт-Петербурге можно будет пользоваться приложением «Парковки России» - тестовой версией приложения «Парковки Москвы». Сейчас набирается группа для тестирования приложения, заявки можно подать по ссылке.

«Приложение «Парковки Москвы», выходя в Санкт-Петербург, делает возможным единое бесшовное использование одного приложения в двух городах. Это удобно для автомобилистов. Безусловно, это хорошо с точки зрения разработки, потому что есть определенная экономия денег и приложение поддерживается в одном месте. То есть нет того разнообразия приложений, которое сегодня раздражает многих пользователей. Если проводить аналогии, это то же самое, что карта «Тройка», которая идет в другие регионы», — сказал Муртазин.

Он добавил, что опыт Москвы успешен и он адаптируется в других регионах.

«У нас появляется бесшовное информационное пространство. Это можно исключительно одобрять, потому что инвестиции в этом направлении снижаются с точки зрения затрат государства. Возможно, это повлияет на местные локальные бюджеты. Региональные власти могут направлять эти деньги на другие приложения, IT-системы и т. д.», — отметил Муртазин.