РИАМО - 21 дек. С 28 декабря начинают работу «Парковки России» - тестовая версия столичного приложения «Парковки Москвы». Через это приложение можно оплатить уличную парковку не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного Дептранса.

Тестировать приложение будут 1 тыс. водителей, чтобы попасть в число тестировщиков, нужно оставить заявку на сайте проекта: https://i.transport.mos.ru/parkovki_spb.

Для участников предусмотрено несколько часов бесплатной парковки в Санкт-Петербурге для проведения тестирования, а самым активным подарят уникальную карту «Тройка-Подорожник», выпущенную специально к старту проекта. Тестирование продлится месяц.

«Парковками Москвы пользуются более 125 тыс. авто с петербуржскими номерами, а москвичи часто выбирают Северную столицу для поездок на машине. По поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) мы расширяем функционал нашего приложения для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга. За время работы приложения мы получили и учли много идей пользователей о том, какие функции можно добавить, так другим городам не придется тратить на это время и ресурсы», - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

После тестирования возможность оплатить парковку и в Москве, и в Санкт-Петербурге с помощью приложения «Парковки России» откроется для всех. Деньги от оплаты парковки пойдут в бюджет города, где была совершена парковка.

По всем вопросам о платных парковках можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.