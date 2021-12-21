РИАМО - 21 дек. Московское областное УФАС России признало МУП «Жилищник г. о. Химки» нарушившим закон о закупках. Решение поддержал арбитражный суд Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

На предприятие пожаловалось ООО «Каскад». В своем заявлении представители общества указали на допущенное МУП «Жилищник г. о. Химки» нарушение при проведении аукциона в электронной форме. По результатам аукциона должен был определиться подрядчик на оказание услуг по техобслуживанию и профилактическому ремонту в многоквартирных домах городского округа Химки.

Антимонопольный регулятор рассмотрел жалобу и признал ее обоснованной. Представители МУП не согласились с принятым решением и обратились в суд.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования предприятия и отказал в них, признав законность решения подмосковного УФАС России.