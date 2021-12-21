РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Сотрудников АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Подольска отметили государственными наградами. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сотрудники АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» получили государственные награды за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.

Почетного звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации» удостоены заместитель генерального конструктора – начальник отделения проектирования и конструирования РУ Игорь Щекин и заместитель генерального конструктора – начальник отделения теплофизики Михаил Быков.

Также госнаграды получили начальник группы отдела систем и основного оборудования первого контура РУ Александр Иванов и главный специалист научно-методического и научно-экспертного отдела Юрий Безруков.

Почетное звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» присвоили слесарю механосборочных работ 6-го разряда механического цеха Юрию Терехову.