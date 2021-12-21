РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Подольска получило свидетельство Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) о государственной аккредитации предприятия как российского участника внешнеэкономической деятельности, создавшего внутреннюю программу экспортного контроля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Таким образом, бюро подтвердило соответствие внутренней системы экспортного контроля требованиям федерального законодательства, а также готовность предприятия к выполнению требований законодательства в области экспортного контроля.

Государственную аккредитацию бюро получило в соответствии со статьей 16 ФЗ «Об экспортном контроле» сроком на 5 лет.