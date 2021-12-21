РИАМО - 21 дек. Специалисты Роспотребнадзора выявили во время осмотра многочисленные нарушения в медцентре «Евразиямед», расположенном в столичной Коммунарке, сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, в клинике зафиксировали ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. На входе в клинику посетителям не измеряли температуру тела, а сотрудники вели журнал термометрии формально. Около регистратуры воздух не обеззараживали, также эту процедуру не проводили и в кабинетах для приема.

Кроме того, было зафиксировано отсутствие пятидневного запаса масок. Также формально заполнялся журнал уборки помещений. А еще в клинике не предусмотрено отдельное помещение для забора мазков на коронавирус.

Таким образом, в отношении ООО «Евразиямед» составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете. Помещение опечатано. Материалы проверки направлены в суд.