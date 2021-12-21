РИАМО - 21 дек. С 13 по 19 декабря на территории столицы был отмечен умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако среди взрослых эпидпорог был превышен, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

При этом среди детей в возрасте 0-2 лет эпидпорог ниже на 83,1%, среди детей 3-6 лет — ниже на 78,2%, среди детей 7-14 лет — ниже на 48,3%. При этом наблюдается превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых.

По состоянию на 20 декабря, в Москве привито от гриппа 7,269 млн человек, что составляет 57,48% от численности населения. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,42%.

Также в мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку отечественным препаратом можно сделать в городских поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации.